В Апатитах грузовик проехал женщине по ноге

Днем 21 октября у дома №11 на улице Кирова в Апатитах под колеса грузовика попала 56-летняя женщина. Фото: Павел КЛОКОВ

Днем 21 октября у дома № 11 на улице Кирова в Апатитах под колеса грузовика попала 56-летняя женщина. Она поскользнулась на льду, упала, и по ее ноге проехала машина, не успевшая остановиться.

- Пострадавшую госпитализировали, предварительно у нее диагностирован перелом ноги, - уточнили "КП"-Мурманск" в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: 20 октября под Абрам-Мысом столкнулись микроавтобус и машина. В ДТП погиб один человек, четверо пострадали.

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