В Мурманской области подорожали картофель, курица и морковь

Оказалось, что в регионе подорожало больше продуктов, чем подешевело.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
"Мурманскстат" изучил цены в Мурманске, Апатитах и Североморске с 12 по 18 октября. Оказалось, что в регионе больше продуктов подорожало, чем подешевело.
- Наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 4,8%), охлажденные и мороженые куры (на 2,4%), морковь (на 2,2%), вермишель (на 1,6%), баранину и говядину, кроме бескостного мяса (соответственно на 1,6% и 1,5%), неразделанную мороженую рыбу (на 1,3%), пшеничную муку (на 1,2%), сахарный песок (на 0,9%). Подешевел только репчатый лук (на 1,0%), - уточнили в "Мурманскстате".
Напомним: в Мурманской области подорожали машины и билеты на поезда. Также в цене выросли холодильники и телевизоры.
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