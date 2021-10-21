Международный фестиваль «Птица Баренц» пройдет в Мурманской области

По традиции Мурманск станет площадкой для взаимодействия музыкантов, художников и артистов из разных стран. Фото: ПТИЦА БАРЕНЦ / vk.com/barentsbird

В середине ноября в Мурманской области состоится международный фестиваль «Птица Баренц». Он стартует 16 ноября и продлится до 28 числа. А пройдет в форматах онлайн и офлайн.

По традиции Мурманск станет площадкой для взаимодействия музыкантов, художников и артистов из разных стран. В этом году в программе фестиваля дискуссии, выставки, мастер-классы, встречи, кинопоказы и концерты.

– Хедлайнером фестивальных дней станет масштабная международная выставка предметного дизайна и моды на тему разумного обращения с отходами «Культура быта. Recycle & Trash to Fashion», – сообщили организаторы.

Особое внимание традиционно уделят поддержке местных социокультурных инициатив. Фестивальные дни посвятят вопросам экологии современных городов, устойчивого развития и воздействия искусства на эти сферы.

Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры Мурманской области, отделения Генерального консульства Финляндии в Мурманске, Генерального консульства Норвегии в Мурманске, Датского института культуры и Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.

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