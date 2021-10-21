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Здоровье21 октября 2021 12:57

За сутки в Мурманской области 216 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 21 октября 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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Выздоровел 57 641 северянин, на лечении остаются 16 592 пациента.

Выздоровел 57 641 северянин, на лечении остаются 16 592 пациента.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 21 октября 2021 года, за последние сутки 216 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 76 471 человек, количество летальных исходов - 2238 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+65, всего 36746), Мончегорск (+28, всего 610) и Кандалакшский район (+28, всего 5507).

Выздоровел 57 641 северянин, на лечении остаются 16 592 пациента.

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