Смертность на дорогах Мурманской области сократилась на 28%

Водителей просят быть максимально бдительными на дорогах, чтобы не подвергать опасности себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дорожную обстановку в Мурманской области обсудили на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

- За 9 месяцев 2021 года на дорогах области зарегистрировано 503 ДТП - это меньше на 15,5%. В авариях погибли 36 человек - это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 621 человек получил травмы различной степени тяжести - это на 18,3% меньше. У нас наметилась позитивная динамика, – отметил во время встречи заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин.

Снижение показателей, как отметили собравшиеся, - результат успешной реализации комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области в 2020-2021 годах.

Однако это не повод расслабляться. Водителей просят быть максимально бдительными на дорогах, чтобы не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения.

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