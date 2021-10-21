В Североморске осудили двух убийц

Приговором суда каждому из виновных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Североморска вынес приговор двум жителям флотской столицы 31 года и 56 лет. Как сообщили в СУ СКР по Мурманской области, их обвиняли сразу по нескольким уголовным статьям. Первого - за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего; незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица с применением насилия; угроза убийством. Второго - по этим же статьям, только вместо угрозы убийство был грабеж

- Ночью 2 декабря 2020 года два ранее судимых мужчины проникли в квартиру 39-летнего потерпевшего в одном из домов на улице Саши Ковалева в Североморске. Помимо хозяина дома находились его супруга и ребенок. Подсудимые нанесли потерпевшему не менее 10 ударов кулаками и ногами в область лица и туловища. От полученных телесных повреждений он скончался на месте преступления. Кроме того, 31-летний мужчина угрожал убийством женщине. Второй соучастник, находясь в жилище, похитил личное имущество потерпевших, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

После мужчины попытались скрыться, но одного из них задержали рядом с домом, где произошло убийство, а второго нашли в багажнике машины на КПП.

Приговором суда каждому из виновных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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