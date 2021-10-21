Житель Мурманска выиграл в лотерею 14,5 миллиона рублей

Кажется, пока северянин или северянка пока не знает о своем везении или не успел еще заявить свое право - за деньгами счастливчик еще не обратился. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Житель Мурманска выиграл в 228167 тираже "Столото" 14,5 миллиона рублей. Разыграли деньги 20 октября.

Кажется, пока северянин или северянка пока не знает о своем везении или не успел еще заявить свое право - за деньгами счастливчик еще не обратился.

Напомним: в сентябре жительница Мурманской области выиграла в лотерею квартиру за 1,5 миллиона рублей. Счастливый билет северянка купила на почте. А в июле мурманчанин выиграл в лотерею 58 миллионов рублей. Счастливый билетик северянин купил в магазине за 50 рублей.

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