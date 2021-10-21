Задержанному директору 35 СРЗ Сергею Вераско продлили срок заключения под стражей

Сам Вераско и его защитник настаивали на домашнем аресте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Мурманска продлил до 24 декабря 2021 года срок содержания под стражей директора 35 СРЗ Сергея Вераско.

Напомним: его задержали в июне, инкриминируя ч.4 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

- По версии следствия, Вераксо, занимая должность директора филиала «35 судоремонтный завод» акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», растратил денежных средств АО «ЦС «Звездочка» в сумме более 9 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, совершив тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в суде.

Сам Вераско и его защитник настаивали на домашнем аресте.

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