В Мурманске до конца года установят 16 новых остановок

До конца года должны установить еще 16 остановок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманска не могли не заметить, что в городе появляются новые остановки. Некоторые вызывают приятное удивление, например, на улице Папанина теперь можно зарядить телефон. А над некоторыми смеются, например, как над маленьким комплексом на улице Полярные Зори.

- В 2021 году на остановках общественного транспорта установлено 22 автопавильона нового образца, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации Мурманска.

До конца года должны установить еще 16 остановок.

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