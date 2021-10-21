В Мурманске до конца года установят 16 новых остановок

До конца года должны установить еще 16 остановок.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жители Мурманска не могли не заметить, что в городе появляются новые остановки. Некоторые вызывают приятное удивление, например, на улице Папанина теперь можно зарядить телефон. А над некоторыми смеются, например, как над маленьким комплексом на улице Полярные Зори.
- В 2021 году на остановках общественного транспорта установлено 22 автопавильона нового образца, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации Мурманска.
До конца года должны установить еще 16 остановок.
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