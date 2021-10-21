"Сборная Снежногорска" приняла участие в проекте СТС "Суперлига"

В борьбе за миллион рублей снежногорцев поддержит рэпер Сява. Фото: СТС

В 2021 году "Сборная Снежногорска" - "Мурманск - столица Арктики" не играет в Высшей Лиге КВН, но телевизоре наших земляков можно будет увидеть. Команда приняла участие с шоу от создателей КВН "Суперлига".

- Мне кажется, что этот проект отличается подготовкой: командам больше разрешено. Работается немножко проще, ведущий классный, и мы не накосячили, что тоже приятный сюрприз, — рассказал капитан сборной Сергей Жариков.

В борьбе за миллион рублей снежногорцев поддержит рэпер Сява. Также в первом сезоне сыграют: Даня Милохин, Валя Карнавал, Дава, Артур Бабич, Дмитрий Назаров, Пелагея, Андрей Рожков, Дарья Донцова и другие. Увидеть выступление "Сборной Снежногорска" можно будет 31 октября в 17.00.

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