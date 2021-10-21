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Общество21 октября 2021 10:11

В мэрии Мурманска прокомментировали конфликт со «Школой боевых искусств» Владимира Седельникова

Спортсмены пожаловались, что их лишили помещения
Ника СВЕТЛОВА
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Конфликт прокомментировали в мэрии Мурманска.

Конфликт прокомментировали в мэрии Мурманска.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители «Школы боевых искусств» Владимира Седельникова обратились в СМИ с жалобой, что их выселили из помещения на улице Скальной, 14, где шли занятия. Причем сделали это в одностороннем порядке.

Конфликт прокомментировали в мэрии Мурманска.

- Данное помещение принадлежит АО «Север» и предоставлялось на условиях аренды Владимиру Седельникову. В настоящее время договор аренды расторгнут за долги. Нерадивым арендатором помещение приведено в неудовлетворительное состояние: полностью отключена система центрального отопления, демонтирована сантехника, потолочные панели и линолеум сорваны, некоторые комнаты завалены хламом, даже стены местами проломлены. Это противоречит санитарным и противопожарным нормам и требованиям к безопасности воспитанников. Зданию требуется капитальный ремонт, - сообщили в администрации.

Там уточнили, что в помещении после ремонта откроется новая школа восточных единоборств и боевых искусств под руководством ГСЦ «Авангард».

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