В Мурманске больше месяца ищут 23-летнюю девушку

Лию Вахитову ищут с 4 сентября. Фото: "МурманСпас"

С 4 сентября в Мурманске ищут 23-летнюю Лию Вахитову. В тот день девушка ушла из дома на улице Новое Плато, 13 и больше ее родные не видели.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза черные длинные волосы.

Всех, кто может помочь с поисками Лии, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, 40-61-10 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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