В Апатитах сгорела машина

Огонь полностью уничтожил машину. Фото: МЧС по Мурманской области
В ночь с 20 на 21 октября пожарные тушили машину на улице Строителей в Апатитах. Возгорание началось в 4.36 у дом №21.
- В результате происшествия полностью выгорело подкапотное пространство, салон сгорел по всей площади в 4 квадратных метра. На месте пожара работали одно пожарно-спасательное подразделение в составе 6 человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Причина возгорания устанавливается.
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