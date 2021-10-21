Петицию против вырубки деревьев в Мурманске подписало более 9 тысяч человек

В Мурманске в 2021 году вырубят в рамках санитарного прореживания 156 деревьев.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманске в 2021 году вырубят в рамках санитарного прореживания 156 деревьев.
Жители города протестуют против уничтожения зеленых насаждений, поэтому на минувших выходных создали петицию. За неделю она набрала свыше 9 тысяч подписей.
Напомним: законность вырубки проверят минприроды и прокуратура.
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