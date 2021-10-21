Петицию против вырубки деревьев в Мурманске подписало более 9 тысяч человек

В Мурманске в 2021 году вырубят в рамках санитарного прореживания 156 деревьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске в 2021 году вырубят в рамках санитарного прореживания 156 деревьев.

Жители города протестуют против уничтожения зеленых насаждений, поэтому на минувших выходных создали петицию. За неделю она набрала свыше 9 тысяч подписей.

Напомним: законность вырубки проверят минприроды и прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru