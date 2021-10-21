В Мурманской области построят новый культурно-досуговый центр

Культурно-досуговый центр в Минькино сдадут в декабре. Фото: минстрой МО

В Минькино в рамках нацпроекта "Культура" строят культурно-досуговый центр.

- Темпы строительства такого значимого для жителей села Минькино здания культутрно-досугового центра хорошие. Несмотря на то, что балки плит перекрытия пришли с Урала всего две недели назад, их уже уложили. Кроме того, подрядчик успел до снега завершить благоустройство прилегающей территории: отлиты все фундаменты под ограждение и опоры освещения, установлены сам забор и опоры освещения, выполнено асфальтирование и озеленение, а также установлены малые архитектурные формы, – сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В данный момент подрядчик занимается кровлей, штукатурит фасад, работает над внутренними сетями.

Объект должны сдать в декабре.

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