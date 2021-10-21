В 2021 году в Мурманске срубят 156 деревьев

Мурманчане выступили против уничтожения деревьев.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В этом году тема санитарного прореживания деревьев в Мурманске стоит как никогда остро. Не в последнюю очередь потому, что и рубят и в центре города.
- В 2021 году запланирована вырубка 156 аварийных деревьев. В рамках компенсационной посадки в 2022 году запланирована высадка деревьев и кустарников в количестве 206 штук, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации Мурманска.
Напомним: обоснованность вырубки проверят в минприроды региона и прокуратура. Петицию против вырубки деревьев подписало более 9 тысяч северян.
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