В 2021 году в Мурманске срубят 156 деревьев

Мурманчане выступили против уничтожения деревьев. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году тема санитарного прореживания деревьев в Мурманске стоит как никогда остро. Не в последнюю очередь потому, что и рубят и в центре города.

- В 2021 году запланирована вырубка 156 аварийных деревьев. В рамках компенсационной посадки в 2022 году запланирована высадка деревьев и кустарников в количестве 206 штук, - сообщили "КП"-Мурманск" в администрации Мурманска.

Напомним: обоснованность вырубки проверят в минприроды региона и прокуратура. Петицию против вырубки деревьев подписало более 9 тысяч северян.

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