Для заселения в гостиницы Мурманской области понадобится QR-код

При заселении в гостиницы в Мурманской области нужно будет предъявить QR-код. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области вводятся новые ковидные ограничения. Так, заселять в гостиницы, хостелы, отели и т.д. будут при наличии QR-кода.

- Внедрение нового механизма связано в том числе с объявлением нерабочих дней во всей России с 30 октября по 7 ноября, что может привести к увеличению потока туристов в Мурманскую область. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве страны призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы и соблюдать масочный режим, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Альтернативой QR-коду могут стать: справка о вакцинации от COVID-19 из поликлиники; документ о перенесенном не более 6 месяцев назад COVID-19 из медорганизации (выписка из медкарты стационарного больного, справка медорганизации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, выписка из медкарты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях); справка об отрицательном результате ПЦР-теста.

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