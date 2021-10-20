В Мурманской области вводят режим самоизоляции для непривитых северян старше 65 лет

Северяне 65+, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, четыре недели будут на самоизоляции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Мурманской области старше 65 лет, не сделавшие прививку от коронавируса, снова уходят на самоизоляцию. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба 20 октября.

- Режим самоизоляции будет введен с 30 октября на 4 недели. Это связано с возрастающими рисками распространения CoVID-19. У жителей Мурманской области есть еще 10 дней для того, чтобы сделать прививку, - уточнили в оперативном штабе.

В последний раз самоизоляцию для северян 65+ вводили в октябре 2020 года, она действовала до марта.

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