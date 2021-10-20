На Мурманскую область надвигается снегопад

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде в ближайшие дни.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде в ближайшие дни.
- По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», ночью и утром 21 октября на юге и востоке Мурманской области ожидается сильный снег, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Ранее северян предупреждали также о сильном ветре.
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