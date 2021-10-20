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Общество20 октября 2021 17:15

На Мурманскую область надвигается снегопад

Сильнее всего он затронет юг и восток региона
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде в ближайшие дни.

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде в ближайшие дни.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде в ближайшие дни.

- По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», ночью и утром 21 октября на юге и востоке Мурманской области ожидается сильный снег, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Ранее северян предупреждали также о сильном ветре.

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