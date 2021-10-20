Мурманский «Айсберг» провел учебно-практические сборы в полевых условиях

Все поставленные на сборах задачи выполнены. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области

Бойцы отдела специального назначения «Айсберг» Мурманского УФСИН провели учебно-практические сборы в полевых условиях. Пять дней в районе Зеленоборского они отрабатывали и закрепляли практические навыки сразу по нескольким направлениям.

– На стрельбище одной из войсковых частей спецназовцы упражнялись в стрельбе из боевого оружия, стоящего на вооружении ФСИН России. Затем учебная группа отработала слаженность и тактику действий по поиску, задержанию и конвоированию вооруженных и иных преступников в условиях сложнопересеченной лесистой местности, – сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Бойцы «Айсберга» тренировали навыки ориентирования на местности, организации палаточного лагеря, оборудования пункта временной дислокации, выставления заслона и засады на пути вероятного появления вооруженных преступников, с применением приборов ночного видения, тепловизоров, дальномеров.

Все поставленные на сборах задачи выполнены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru