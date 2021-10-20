Охрана Мурманского транспортного узла будет стоит 86 миллионов рублей в год

В них же подробно указаны точки, где надо вставить охрану. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте госзакупок размещен лот по круглосуточной охране территорий и находящегося на них имущества и элементов незавершенного строительства объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Заказчиком выступает ФКУ «Ространсмодернизация». В год услуги будут обходиться в 86 миллионов рублей.

- Всего выставляется 11 круглосуточных стационарных постов охраны и две маневровые группы, выполняющие задачи круглосуточно 7 дней в неделю, - говорится в документах закупки.

Там же подробно указаны точки, где надо ставить охрану.

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