Охрана Мурманского транспортного узла будет стоит 86 миллионов рублей в год

В них же подробно указаны точки, где надо вставить охрану.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На сайте госзакупок размещен лот по круглосуточной охране территорий и находящегося на них имущества и элементов незавершенного строительства объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
Заказчиком выступает ФКУ «Ространсмодернизация». В год услуги будут обходиться в 86 миллионов рублей.
- Всего выставляется 11 круглосуточных стационарных постов охраны и две маневровые группы, выполняющие задачи круглосуточно 7 дней в неделю, - говорится в документах закупки.
Там же подробно указаны точки, где надо ставить охрану.
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