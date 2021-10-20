В Мурманской области 21 октября будет метель

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде, которая начнется уже вечером 20 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде, которая начнется уже вечером 20 октября.

- По данным Мурманского УГМС, ночью и утром 21 октября на юге Мурманской области ожидается сильный юго-восточный, восточный ветер, метель, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в последние дни выросло число ДТП.

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