В сгоревшем доме в Колвице нашли тело женщины

Проводится процессуальная проверка. Фото: СУ СКР по МО

Утром 20 октября в селе Колвица полностью сгорел одноэтажный деревянный жилой дом на улице Набережной.

Внутри пожарные обнаружили тело женщины.

- В настоящее время личность погибшей установлена, ею оказалась местная жительница, 1950 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара явилось короткое замыкание, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Проводится процессуальная проверка.

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