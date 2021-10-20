В Апатитах из-за ярмарки на шесть дней ограничат движение

Причиной этого стала ярмарка «Наша рыба», которая пройдет в городе с 20 по 26 октября.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Ограничение скорости вводят на одной из дорог в Апатитах. Речь идет об участке трассы от дома № 4 на улице Ленина до площади Ленина.
Причиной этому стала ярмарка «Наша рыба», которая пройдет в городе с 20 по 26 октября.
В связи с этим в течение шести дней все виды транспорта на указанном участке должны передвигаться со скоростью не более 20 километров в час.
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