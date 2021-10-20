В Мурманске "котлета с пюрешкой" стали дешевле

Дороже всего кушать в Якутске - 485,11 рубля. Дешевле всего - в Барнауле (276,16 рубля). Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сеть региональных исследовательских компаний «Полстеры.рф» регулярно публикует результат изучения мониторинг минимальных розничных цен на продукты питания, составляющих условный суточный рацион типичного "россиянина". Проект называется "Котлета с пюрешкой".

- Каждый квартал измеряется один и тот же рацион по одной и той же методике. В рацион входит завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат "Оливье", поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб). Всего - 31 продукт. Мониторинг проводится как в федеральных, так и в местных розничных сетях. Проект впервые был проведён в апреле 2020 года, - говорится в исследовании.

Так, в Мурманске рацион стал дешевле на 17% и стоит уже 352,34 рубля в день. Для сравнения, в Москве этот показатель равен 336,23, в Санкт-Петербурге - 329,86 рубля. Дороже всего кушать в Якутске - 485,11 рубля. Дешевле всего - в Барнауле (276,16 рубля).

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