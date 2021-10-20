В Мурманске реконструируют эпизод Петсамо-Киркенесской операции

Основные мероприятия запланированы на субботу, 23 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этой неделе в Мурманской области будут праздновать 77-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, в честь чего в Мурманске пройдет серия памятных мероприятий.

В пятницу, 22 октября, в областном Дворце культуры и народного творчества им. Кирова откроется интерактивная выставка униформы и снаряжения бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии и армий союзников – войска Польского, Франции, США, а также армий Германии и Финляндии. Помимо формы северяне смогут увидеть макеты стрелкового оружия и предметов быта.

Основные мероприятия запланированы на субботу, 23 октября. Они стартуют в полдень у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

– Там пройдет патриотические мероприятия акция «Выстрел памяти» и торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Кроме того, северяне смогут увидеть военно-историческую реконструкцию эпизода Петсамо-Киркенесской операции 1944 года. Во время мероприятий также будет организована работа полевой кухни и тематических творческих площадок, – сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

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