В Колвице сгорел жилой дом

С огнем боролись пять человек.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Утром 20 октября в Колвице на улице Набережной, 11 тушили загоревшийся жилой одноэтажный дом из дерева.
- Информация о пожаре поступила в 8.42 мин. Загорелся дом с чердаком, размерами в плане 4 на 5 метров. Произошло обрушение кровли. Дом обгорел по всей площади, в трех метрах от него обгорела и оплавилась лодка ПВХ, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
С огнем боролись пять человек.
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