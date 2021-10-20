В Колвице сгорел жилой дом

С огнем боролись пять человек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Утром 20 октября в Колвице на улице Набережной, 11 тушили загоревшийся жилой одноэтажный дом из дерева.

- Информация о пожаре поступила в 8.42 мин. Загорелся дом с чердаком, размерами в плане 4 на 5 метров. Произошло обрушение кровли. Дом обгорел по всей площади, в трех метрах от него обгорела и оплавилась лодка ПВХ, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

С огнем боролись пять человек.

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