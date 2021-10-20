Каждый десятый житель Мурманской области заразился коронавирусом

2229 человек в регионе скончались от коронавируса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По последним данным оперативного штаба по коронавирусу Мурманской области, число заразившихся коронавирусом в регионе достигло отметки в 76255 человек с начала пандемии.

Если учесть, что население нашего субъекта составляет 732 864 человека, то получается, что COVID-19 заразился каждый десятый северянин. Правда, надо принять во внимание погрешность: в регионе есть и те, кто болел дважды, а также учет больных в городах, где работает ФМБА, идет отдельно и в сводке оперштаба не отображается.

2229 человек в регионе скончались от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru