Каждый десятый житель Мурманской области заразился коронавирусом

2229 человек в регионе скончались от коронавируса.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
По последним данным оперативного штаба по коронавирусу Мурманской области, число заразившихся коронавирусом в регионе достигло отметки в 76255 человек с начала пандемии.
Если учесть, что население нашего субъекта составляет 732 864 человека, то получается, что COVID-19 заразился каждый десятый северянин. Правда, надо принять во внимание погрешность: в регионе есть и те, кто болел дважды, а также учет больных в городах, где работает ФМБА, идет отдельно и в сводке оперштаба не отображается.
2229 человек в регионе скончались от коронавируса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru