В Мурманской области старшину и двух капитанов-лейтенантов оштрафовали за браконьерство камчатского краба

Они поймали 9 особей камчатского краба и были задержаны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трех военнослужащих в Мурманской области оштрафовали за браконьерство камчатского краба. Два капитан-лейтенанта и старшина были задержаны вечером 12 апреля 2021 года в акватории губы Оленья Кольского залива Баренцева моря.

Они поймали 9 особей камчатского краба и были задержаны.

- Как выяснилось, ракообразных военнослужащие вылавливали для себя. Ущерб составил почти 115 тысяч рублей. В отношении мужчин, военный следственный отделом Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону возбудил уголовные дела по статье ч. 3 ст. 256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в ВСУ Северного флота.

Во время следствия мужчины раскаялись в содеянном и возместили причиненный ущерб. В связи с этим Полярнинским гарнизонным военным судом уголовное дело в отношении названных лиц прекращено. Мужчинам назначены штрафы: два по 45 тысяч рублей и один в 30 тысяч рублей.

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