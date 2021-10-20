Последствия смертельной аварии рядом с Абрам-Мысом попали на видео

Автолюбители, проезжавшие утром место ДТП, сняли на видео его последствия.
Около 7 утра 20 октября рядом с Абрам-Мысом произошло лобовое столкновение Ford Tranzit и Mazda. Погиб пассажир Ford, госпитализировали четырех человек.
В обстоятельствах аварии разбираются госавтоинспекции.
Автолюбители, проезжавшие утром место ДТП, сняли на видео его последствия.
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