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Происшествия20 октября 2021 13:28

Последствия смертельной аварии рядом с Абрам-Мысом попали на видео

В ДТП погиб один человек, четверо пострадали
Ника СВЕТЛОВА
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Автолюбители, проезжавшие утром место ДТП, сняли на видео его последствия.

Автолюбители, проезжавшие утром место ДТП, сняли на видео его последствия.

Около 7 утра 20 октября рядом с Абрам-Мысом произошло лобовое столкновение Ford Tranzit и Mazda. Погиб пассажир Ford, госпитализировали четырех человек.

В обстоятельствах аварии разбираются госавтоинспекции.

Автолюбители, проезжавшие утром место ДТП, сняли на видео его последствия.

Авария под Абрам-Мысом в Мурманске 20 октября 2021 года
Видео: vk.com/murmansk_dtp

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