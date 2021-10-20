В Мурманской области депутаты поддержали отмену обязательного техосмотра машин и мотоциклов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации в Мурманской области рассмотрели федеральный законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев легковых машин и мотоциклов.

- В случае принятия законопроекта, автомобилисты, а у нас в стране порядка 49 миллионов личных автомобилей, смогут уйти от этой формальной процедуры. Ответственность человека по отношению к своему автомобилю выросла – количество аварий по причине неисправности личного автотранспорта составляет около 1 процента от общего числа. А проблемы, связанные с прохождением техосмотра, который стал своего рода бизнесом для некоторых структур, весьма актуальны. Есть и подделки диагностических документов. По итогам опроса, проведенного интернет-ресурсом, 76 процентов жителей Мурманской области поддерживают данный законопроект, - прокомментировал председатель комитета Артур Попов.

Законопроект прописывает обязательность прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам и с года изготовления которых прошло более 4 лет, в случаях их постановки на учет, регистрации при смене владельца или изменении конструкции транспортного средства.

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