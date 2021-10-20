Судебные приставы составили портрет алиментщика в Мурманской области

Самый большой долг обнаружили у жителя Колы - 2,9 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Судебные приставы Мурманской области составили портрет алиментщика Заполярья.

- Самому молодому должнику 19 лет, самому пожилому 69 лет. По возрасту алиментщики распределились следующим образом: от 18 до 30 лет – 247 мужчин, 127 женщин; от 30 до 40 лет – 2792 мужчины, 798 женщин; от 40 до 50 лет – 1562 мужчины, 379 женщин; от 50 до 60 лет – 272 мужчины, 21 женщина; старше 60 лет – 18 мужчин, - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Всего северяне задолжали по алиментам 1,3 миллиарда рублей. Самый большой долг обнаружили у жителя Колы - 2,9 миллиона рублей. 3928 человек не могут покинуть страну.

- Таким образом, самым распространенным должником Мурманской области является неработающий мужчина от 30 до 40 лет, имеющий среднюю задолженность более 212 тысяч рублей, не имеющий имущества, на которое возможно обратить взыскание, - уточнили приставы.

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