Каждый должник в среднем накопил алиментов на 214 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области задолжали по алиментам 1,3 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Управлении службы судебных приставов региона.

С начала 2021 года на исполнении находится 6216 исполнительных производств. Должниками являются 4891 мужчина (78,7 %) и 1325 женщины (21,3 %). Мужчины задолжали своим детям более 1,2 миллиарда рублей, женщины - 357 миллионов рублей, - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Каждый должник в среднем накопил алиментов на 214 тысяч рублей. Самый крупный долг у жителя Колы - 2,9 миллиона рублей, еще 175 северян накопили обязательств на сумму более миллиона.

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