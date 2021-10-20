Жильцы дома на улице Капитана Орликовой в Мурманске жалуются на запах канализации

На многие обращения поступают лишь отписки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Неприятный запах в подвале - частая проблема домов в Мурманске. На него жалуются сотни северян.

- Улица Капитана Орликовой 50, в первом подъезде воняет канализацией уже много месяцев. Бомжи постоянно вскрывают замок на двери в подвал и ночуют там, - написал анонимный автор в группе "Мурманск".

На аналогичную проблему с запахом жалуются жильцы домов на Книповича, 63, Кольский, 142, Марата, 18, Ивченко, 7. На многие обращения поступают лишь отписки.

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