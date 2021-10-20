Из-за трех тысяч рублей житель Мурманска избил женщину до сотрясения мозга

В июле 2021 года мужчина подкараулил на улице Шестой Комсомольской Батареи 61-летнюю женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будут судить 51-летнего мужчину, который напал на женщину и избил ее. Как сообщили в МВД по Мурманской области, в отношении северянина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

В июле 2021 года мужчина подкараулил на улице Шестой Комсомольской Батареи 61-летнюю женщину.

- Он подбежал сзади к северянке, толкнул ее рукой в спину, в результате чего она упала на землю лицом вниз. Затем нападавший дважды ударил ее кулаком в голову и нанес два удара ногой по туловищу. Как потом констатировали медики, мурманчанке были причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибов и ссадин головы, перелома плечевой кости, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Женщина кричала, что ее спасли. Мужчина схватил ее сумку и убежал. Все украденное - документы, банковские карты, кошелек с деньгами - оценили на 3 тысячи рублей.

Кричи пострадавшей услышали жильцы близлежащих домов, они же вызвали на место полицию. Злоумышленника задержали по горячим следам по описанию женщины: он прятался в одном из подъезд неподалеку от места происшествия. При содержании он сопротивлялся, зато потом признал свою вину.

Ему грозит до 16 лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за кради и разбой.

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