В Мурманской области будут развивать сельский туризм

На ближайшем заседании облдумы законопроект будет рассмотрен. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской областной Думе состоялось первое после обновления состава регионального парламента заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.

Его члены рассмотрели законопроект о поправках в региональный закон о развитии сельского хозяйства. В частности, планируется больше поддерживать производителей, чья продукция максимально натуральная, а также развивать сельский туризм.

- Сельское хозяйство – это очень непростая сфера деятельности, которая требует значительных затрат и усилий. Многих удивляет, зачем на Крайнем Севере развивать сельское хозяйство, постоянно дотируя производителей. Ответ прост – эти решения затрагивают людей – зоотехников, доярок, водителей и других специалистов, занятых в этом секторе экономики. Более того, от нашей поддержки зависит стабильность целых поселков, где сельхозпредприятия являются градообразующими, – рассказал председатель комитета Андрей Иванов.

На ближайшем заседании облдумы законопроект будет рассмотрен.

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