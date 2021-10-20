В Мурманской области будут развивать сельский туризм

На ближайшем заседании облдумы законопроект будет рассмотрен.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской областной Думе состоялось первое после обновления состава регионального парламента заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу.
Его члены рассмотрели законопроект о поправках в региональный закон о развитии сельского хозяйства. В частности, планируется больше поддерживать производителей, чья продукция максимально натуральная, а также развивать сельский туризм.
- Сельское хозяйство – это очень непростая сфера деятельности, которая требует значительных затрат и усилий. Многих удивляет, зачем на Крайнем Севере развивать сельское хозяйство, постоянно дотируя производителей. Ответ прост – эти решения затрагивают людей – зоотехников, доярок, водителей и других специалистов, занятых в этом секторе экономики. Более того, от нашей поддержки зависит стабильность целых поселков, где сельхозпредприятия являются градообразующими, – рассказал председатель комитета Андрей Иванов.
На ближайшем заседании облдумы законопроект будет рассмотрен.
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