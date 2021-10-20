Один человек погиб и четверо пострадали в аварии у Абрам-Мыса

Сейчас на месте аварии работают госавтоинспекторы. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

В 7.10 20 октября в районе Абрам-Мыса произошла серьезная авария.

- На 1397 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель Ford Transit, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Печенги, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mazda. В результате ДТП один человек погиб и 4 получили ранения различной степени тяжести, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Сейчас на месте аварии работают госавтоинспекторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru