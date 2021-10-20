Под Абрам-Мысом столкнулись микроавтобус и машина

Столкнулись микроавтобус и машина. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В восьмом часу утра в Кольском районе Мурманской области произошла серьезная авария.

- ДТП на горе с Абрам-Мыса до Дровяного, с пострадавшим, - сообщили в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Официальная информация об аварии от УГИБДД уточняется.

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