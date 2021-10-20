National Geographic опубликовал сделанный в Мурманской области завораживающий снимок горбатого кита

В Мурманской области часто видят китов. Фото: Роман Пешков

National Geographic Россия в своем паблике в "ВКонтакте" выложил красивый снимок, сделанный в Заполярье.

- Горбатый кит на снимке Глеба Пурихова. Мурманская область, недалеко от мыса Кекурский, - лаконично рассказали о снимке в паблике.

Напомним: сделанная в Мурманской области фотография попала на обложку журнала ELLE. Выпуск вышел в октябре.

Также сентябрьскую обложку журнала Vogue снимали в Мурманской области. Участники съемки считают поездку на Кольский полуостров самым крутым приключением в их жизни.

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