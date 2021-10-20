Стало известно, зачем в центре Мурманска сломали новый асфальт

Новый асфальт пришлось снять из-за перелома канализационного коллектора. Фото: vk.com/vodokanal51

Летом на улице Коминтерна в Мурманске положили новый асфальт. Но в октябре северяне с удивлением заметили, что его сломали, и перед железнодорожным вокзалом снова идут работы, не закончившиеся до выпадения снега.

Причину объяснили их инициаторы.

- На улице Коминтерна произошел перелом канализационного коллектора. Глубина более четырех метров, необходима замена участка трубы длиной 22 метра, - сообщили в "Мурманскводоканале".

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