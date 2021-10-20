В Мурманске перед зданием правительства и мэрии в снег укладывают асфальт

В центре города в снег кладут асфальт. Фото: vk.com/murmanskgroup
Еще летом в администрации Мурманска сообщили, что с 31 августа по 30 сентября будет перекрыта часть проспекта Ленина перед зданием областного правительства и мэрии. Причиной стали дорожные работы.
Вот только к назначенному сроку они не закончились, и затянулись еще на три недели.
18 октября в Мурманске выпал снег, и северяне с удивлением наблюдали, как в самом центре города в снег укладывают асфальт.
Напомним: в 2020-м губернатор Андрей Чибис пообещал, что в тот год такой картины не будет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку сделала 251 тысяча человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru