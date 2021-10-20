В Мурманске перед зданием правительства и мэрии в снег укладывают асфальт

В центре города в снег кладут асфальт. Фото: vk.com/murmanskgroup

Еще летом в администрации Мурманска сообщили, что с 31 августа по 30 сентября будет перекрыта часть проспекта Ленина перед зданием областного правительства и мэрии. Причиной стали дорожные работы.

Вот только к назначенному сроку они не закончились, и затянулись еще на три недели.

18 октября в Мурманске выпал снег, и северяне с удивлением наблюдали, как в самом центре города в снег укладывают асфальт.

Напомним: в 2020-м губернатор Андрей Чибис пообещал, что в тот год такой картины не будет.

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