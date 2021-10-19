Прогноз погоды в Мурманске на 20 октября 2021 года: снова снег

В среду северян снова ждет снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Понедельник и вторник выдались снежными. А какую погоду для жителей Мурманской области готовит 20 октября 2021 года?

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, ветер ночью северо-западный слабый, днем юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -3 - 8º, в отдельных районах до -13º, днем от 0 до -5°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

20 октября северян снова ожидает снегопад.

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