Полицейским пришлось снять с поездов двух нетрезвых пассажиров из Мурманской области

С поездов сняли пьяных жителей Мурманской области. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Двух нетрезвых жителей Мурманской области полицейским пришлось снять с поездов.

В транспортную полицию на станции Петрозаводск, поступило сообщение. В нем говорилось, что в одном из вагонов поезда «Москва-Мурманск» находится дебошир. На место был направлен наряд полиции.

В указанном вагоне полицейские обнаружили 31-летнего мурманчанина. Мужчина был пьян и мешал своим поведением другим пассажирам. Нетрезвого северянина сняли с поезда.

Аналогичная ситуация произошла в поезде «Мурманск – Санкт-Петербург». Полицейским на станцию Кемь поступило сообщение о нетрезвой пассажирке. Как выяснили правоохранители, 50-летня уроженка Кандалакшского района была пьяна и всю дорогу нецензурно бранила своих попутчиков. Ее так же сняли с поезда.

По обоим фактам возбуждены административные производства по ст. 20.21 КРФоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а в отношении женщины еще и по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

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