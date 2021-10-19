Вакансия с зарплатой в 170 тысяч рублей открыта в Мурманске

В Мурманской области второй помощник капитана может заработать до 170 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сервис по поиску работы опубликовал подборку самых высокооплачиваемых вакансий в регионе. Его составили специалисты сервиса SuperJob, проанализировав 23 тысячи предложений в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений по работе - вакансии в Мурманске, Туле и Ханты-Мансийске. Это вакансии врачей. В Мурманске также в топе наиболее высокооплачиваемых – вакансия второго помощника капитана, ему предлагают до 170 тысяч рублей.

Отметим, что в октябре в числе наиболее привлекательных по зарплате были предложения для программистов, руководителей и специалистов в сфере продаж, инженеров и квалифицированных рабочих.

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