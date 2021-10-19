За два дня в Мурманской области произошло 37 аварий

Выпавший снег традиционно привел к увеличению числа ДТП. Фото: vk.com/murmansk_dtp

18 и 19 октября в Мурманской области можно смело назвать "днями жестянщика": из-за выпавшего снега возросло число ДТП. Водители не отреагировали оперативно на предупреждение, что новая неделя начнется по-зимнему.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в УГИБДД по Мурманской области, 18 октября в регионе произошло 21 ДТП, пострадали два человека. По данным на 16.00 19 октября, случилось 16 аварий, в которых, к счастью, пострадали только машины.

Напомним: на шиномонтаж в Мурманске сейчас столпотворение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru