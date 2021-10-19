В Североморске сотрудника водоканала насмерть засыпало землей

Следователи проводят проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Североморске во время земляных работ на улице Восточной грунтом завалило работника, по предварительной информации, он являлся сотрудником местного водоканала.

До приезда скорой помощи мужчину откапывали коллеги, на глазах у которых все произошло, однако спасти его не смогли.

- Погибший 1976 года рождения. Следователь по ЗАТО Североморск проводит осмотр места происшествия, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Следователи проводят проверку.

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