На дороге Кандалакша – Полярные Зори заметили лосей

Лосиху и ее лосенка заметили у дороги Кандалакша – Полярные Зори. Фото: Павел КЛОКОВ

Лосиха с детенышем были замечены неподалеку от дороги Кандалакша – Полярные Зори. Северяне сообщили о сохатых в социальных сетях.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что лоси довольно агрессивны. Особенной осенью во время гона. Если лось спровоцирует ДТП, такое столкновение будет печальным для животного и автомобиля, а автолюбителю обойдется крупным штрафом в 80 тысяч рублей.

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