В Мурманске водители выстроились в очередь на шиномонтаж

Снегопад и устойчивый минус по ночам привели ко дню жестянщика 18 и 19 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще на минувших выходных жителей Мурманска предупредили, что в начале новой рабочей недели выпадет снег, а из-за минусовой температуры он останется лежать. А предупреждать водителей о смене резины начали еще в начале октября.

Однако только когда дороги стали белыми, автолюбители спохватились. Как итог, длинные очереди в городе на шиномонтаж. Средняя стоимость услуги - 2-2,5 тысячи рублей.

Снегопад и устойчивый минус по ночам привели к "дню жестянщика" 18 и 19 октября.

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