История знаменитого снимка: как в Мурманской области Евгений Халдей сделал фотографию с оленем и самолетами

Один из самых узнаваемых кадров называется «Олень Яша на войне», сделанный в 1941 году. Рассказываем, как родилась эта фотография. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Благодаря смелости Евгения Халдея до нас дошли важные кадры про Великую Отечественную войну. В том числе запечатлел он и лихолетье в Заполярье.

Один из самых узнаваемых кадров называется «Олень Яша на войне», сделанный в 1941 году. Рассказываем, как родилась эта фотография.

- Дикий олень вышел к людям, которые были в окопах. Его пытались прогнать, так как была бомбежка. Но он не уходил. Бойцы назвали его Яшей, подкармливали, он прожил с ними несколько лет. В 1944 году, когда закончились сражения, встал вопрос, что делать с Яшей. Его вывезли в тундру, чтобы он снова стал жить на воле. Когда солдаты уезжали, он долго бежал за ними, не хотел быть один, - рассказала "КП"-Мурманск" специалист по просветительской деятельности территориального отдела истории, культуры и быта Кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея Анастасия Тавказакова.

В книге «Свидетель истории: фотографии Евгения Халдея» есть упоминание, что автор добавил на снимок самолеты и взрыв, чтобы сделать ее интереснее.

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