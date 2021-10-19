47 лет назад в Мурманске появился памятник «Защитникам Советского Заполярья»

На сопке Зеленый мыс в годы Великой Отечественной войны стояли зенитные орудия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Исполнилось 47 лет с открытия памятника "Защитникам Советского Заполярья". Мурманский "Алеша" – самый главный памятник региона. Статуя солдата стоит на высокой сопке на берегу залива. Его взгляд устремлен в сторону Долины Славы, где в Великую Отечественную войну шли ожесточенные бои.

Возводить монумент начали в 1969 году. Деньги на него собирали всем миром. Над тем, каким будет "Алеша", трудились скульптор-монументалист Исаак Бродский и архитектор Игорь Покровский.

На сопке Зеленый Мыс в годы Великой Отечественной войны стояли зенитные орудия. Они прикрывали своим огнем город от налетов немецкой авиации.

Мурманский "Алеша" - один из самых высоких памятников в мире. Выше него только "Родина-мать". Высота волгоградского монумента 87 метров, мурманского – 42.

Открыли памятник 19 октября 1974 года. Сохранились кадры кинохроники, на которых запечатлен момент открытия мемориала. Колонна мурманчан проследовала по улицам города за двумя бронетранспортерами. На одном из них перевозили урну с останками неизвестного солдата. Ее позже торжественно захоронили у подножия монумента. В основании памятника замурованы еще две капсулы. В одной из них – земля из Долины Славы, в другой – морская вода с места гибели сторожевого корабля «Туман».

Через год после установки памятника к "Алеше" перенесли Вечный огонь от 6-й героической комсомольской батареи.

Сейчас в мемориальный комплекс входят памятник «Защитникам Советского Заполярья», Вечный огонь и аллея городов-героев.

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